Atletico Madrid, Simeone: “Griezmann tra i migliori al mondo. Suarez? Il gol nel sangue”

I complimenti e i pensieri del Cholo per i suoi

Diego Pablo Simeone pazzo dei suoi giocatori. Il Cholo, mister dell'AtleticoMadrid, ha esaltato le doti dei singoli ed in particolar modo di Antoine Griezmann e Luis Suarez. Come riportato da Marca, a margine della sfida odierna contro l'Atletico Bilbao, il tecnico Colchoneros ha detto: "Griezmann? E' vero che da qualche partita non fa gol, ma le sue prestazione, al di là del gol, sono ottimi. Lui è uno dei capocannonieri del club, lavora sempre per la squadra e mette sempre il massimo impegno nel lavoro collettivo e non ho dubbi che uscirà da questa situazione. Antoine è uno dei migliori giocatori del mondo e gli serve solo fiducia per tornare a fare gol. La troveremo".