Atletico Madrid, Simeone: “Joao Felix come Cristiano Ronaldo? Non vedo similitudini…”

Al termine della gara vinta contro le stelle della MLS, il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato la prova dei suoi e lo stato di forma della squadra. Come riporta Mundo Deportivo, l’allenatore dei Colchoneros si è soffermato anche sulle prove dei nuovi arrivati e, in ottica mercato, ha parlato dei possibili acquisti futuri.

PARTITA – Il 3-0 finale, grazie alle reti di Llorente, Joao Felix e Diego Costa, ha soddisfatto Simeone: “Mi sono divertito, abbiamo fatto vedere cose buone. Nel primo tempo siamo passati in vantaggio e nel secondo abbiamo difeso bene quando il nostro avversario era vicino al pareggio. Queste partite ci servono per migliorare la condizione e la coesione di squadra. Sono contento dei nuovi. Joao Felix cresce, così come Hermoso, non è facile integrarsi con i nuovi, dobbiamo essere uniti in vista della stagione che ci aspetta, sarà dura. Vitolo sta crescendo, sta arrivando ad un buon livello, così come Correa, Saul e Koke. Speriamo sia così anche in campionato, che è la cosa più importante”.

MERCATO – E a proposito dei nuovi arrivati e del calciomercato, Simeone ha commentato: “Fino alla fine del calciomercato non c’è assoluta tranquillità. Sono aperto a quello che potrà accadere. Non abbiamo una rosa molto ampia al momento. Ci sono ragazzi giovani nel giro della prima squadra e per questo sembra ampia ma non lo è. Aspetteremo il finale del mercato per vedere chi arriverà e chi eventualmente prenderà il posto di chi andrà via. I nuovi stanno facendo un grande sforzo per fare quello che chiediamo”.

PARAGONE – Chi sta entusiasmando fin da subito è il portoghese Joao Felix arrivato dal Benfica dopo il pagamento della cifra record di 120 milioni: “Joao Felix come Cristiano Ronaldo? Non vedo similitudini”, ha chiuso Simeone su un ipotetico confronto tra i due calciatore connazionali considerati passato, presente e futuro del Portogallo.