Atletico Madrid, Simeone nella storia: record di vittorie come Aragones. Contro il Real per il sorpasso

Con il successo contro il Villarreal, l’Atletico Madrid e Diego Pablo Simeone fanno la storia. Il mister, infatti, ha raggiunto uno storico record: quello delle vittorie sulla panchina dei colchoneros ben 308, come Luis Aragonés.

Come riporta Opta, però, il Cholo ha fatto meglio dello storico allenatore che ha raggiunto quel traguardo in 612 partite. Simeone ci ha messo “solo” 512 incontri.

L’occasione per operare il sorpasso e mettersi in vetta a questa speciale classifica in solitaria, Simeone l’avrà fra sei giorni, nel derby contro il Real Madrid del prossimo 7 marzo che potrebbe decidere anche le sorti de LaLiga 2020-21.