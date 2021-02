Atletico Madrid, Simeone non cerca scuse: “Tanti out per Covid ma è il mondo che va così. Dobbiamo adattarci”

Non basta l’ormai solito Luis Suarez all’Atletico Madrid per avere la meglio del Celta Vigo nella sfida della 22^ giornata di Liga. I Colchoneros impattano 2-2 e non danno il colpo decisivo per staccare le rivali in classifica, ora comunque distanziate 8 punti. Nel post partita il tecnico dei madrileni Diego Simeone ha analizzato i temi caldi del match ma soprattutto il momento molto particolare che sta vivendo la squadra – e il mondo intero – a proposito dell’emergenza coronavirus.

Simeone non cerca scuse

“Stiamo attraversando un periodo complicato nel mondo e dobbiamo adattarci a tutte le situazioni e le vicende che accadono”, ha spiegato Simeone facendo riferimento anche ai due ultimi casi di coronavirus che hanno colpito l’Atletico Madrid con Herrera e Lemar risultati positivi. “Dobbiamo prenderci cura l’uno dell’altro e ci sono casi di Covid anche oltre all’Atletico, in tutto il mondo, dobbiamo adattarci. Dal canto nostro dobbiamo essere pronti quando succedono queste cose. Abbiamo giocatori positivi e altri pronti a tornare o altri che non hanno ancora giocato. Il nostro obiettivo e avere quanti più calciatori in forma per essere sempre competitivi”.