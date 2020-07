Atletico Madrid, Simeone senza freni: “La Var avvantaggia alcuni club”

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti in merito all’uso della Var in Spagna, ma non solo. Il Cholo nel suo tipico tono schietto ha espressamente dichiarato che ci sono club che traggono un netto vantaggio dall’uso della tecnologia.

LE PAROLE DEL MISTER

Le parole dell’allenatore riportate da Marca: “Non ripeterò quello che ho già detto, non ha senso. Ho fatto un commento su questa situazione, ho detto quello che penso”, ha ribadito Simeone relativamente ai presunti aiuti ricevuti dal Real Madrid. “La Var mette ogni situazione in una lente di ingrandimento. In precedenza non avevamo l’opportunità di guardare tutti i replay. Ma gli errori accadono comunque. La Var rende il calcio più giusto per tutti, compresi quelli che vincono. Se ricevi più rigori significa che attacchi di più. Il Real è proprio una squadra del genere“.