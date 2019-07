Atletico Madrid, Simeone: “Sono grato a Griezmann, apprezzo ciò che ha fatto per noi”

Nonostante la grande diatriba fra Atletico Madrid, Barcellona e Griezmann per il trasferimento che si è ultimato la scorsa settimana con il francese campione del mondo a Russia 2018 ora a disposizione di Valverde in blaugrana, il tecnico argentino dei Colchoneros Diego Simeone non ha mostrato alcun segno di rancore per il passaggio del Petit Diable a una diretta concorrente ai titoli spagnoli ed europei:

“Apprezzo ciò che Griezmann ha fatto per noi in queste ultime cinque stagioni, si tratta di un momento molto importante per la sua carriera, adesso gioca in un team straordinario come il Barcellona – ha detto il Cholo agli argentini di TyC Sports -. Ho parlato moltissimo con lui e sono grato a coloro che hanno fatto parte della mia squadra. Se tiene il ritmo del Barça, formazione che gioca benissimo, farà una stagione molto importante. Era arrivato facendo il centrocampista o l’esterno, io lo volevo centrale e mi ha fatto felice. Ho un grande rapporto con lui e la famiglia”.