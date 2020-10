Atletico Madrid, Simeone sta con la squadra: “4-0 contro Bayern? Ho fiducia nei miei giocatori, abbiamo imparato la lezione”

Una sconfitta che si è fatta sentire ma che non abbatte moralmente lo spirito del Cholo. Diego Simeone, mister dell’Atletico Madrid, torna a parlare a margine dell’appuntamento di Liga contro il Betis e lo fa facendo riferimento alla sfida di Champions League persa per 4-0 contro il Bayern Monaco in Champions League.

Simeone carica i suoi

Come riporta Goal, l’allenatore dei colchoneros ha voluto mandare un messaggio di forza ai suoi calciatori: “Il 4-0 subito dal Bayern?Ho piena fiducia nella squadra, nonostante la dolorosa e difficile sconfitta di Monaco”, ha detto Simeone. “Abbiamo imparato la lezione e preso solo le cose positive da quell’incontro e credo nella nostra squadra. Vedo come giocano i miei giocatori. C’è entusiasmo e intensità nel loro gioco. Vogliono vincere e dimostreremo il nostro carattere nella prossima gara contro il Betis”.