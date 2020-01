Atletico Madrid, Simeone sta con Morata: “Come Inzaghi, ma quando giocava lui non c’era la VAR…”

Conferenza stampa per Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, in vista della gara contro l’Eibar de La Liga. Il tecnico, oltre a parlare del recente ko in Supercoppa, si è concentrato anche su Alvaro Morata con un particolare paragone con il bomber italiano Filippo Inzaghi.

SENZA VAR… – “Ci sono giocatori che hanno delle caratteristiche”, ha detto il Cholo in riferimento alle qualità di Morata. “Ricordo che Inzaghi era un calciatore che giocava sempre al limite, in situazioni più sfavorevoli che favorevoli, ma ai suoi tempo non c’era la VAR. Morata gioca al limite del fuorigioco e conosciamo le caratteristiche dell’ Eibar. Speriamo che Álvaro abbia la lucidità di risolvere quelle situazioni a favore della squadra”.

COLLEGA – E sul recente licenziamento di Valverde dalla panchina del Barcellona, Simeone ha detto la sua: “Non sono nessuno a commentare quello che sta succedendo a un’altra famiglia in casa. Valverde è un grande allenatore, lascia la sua squadra prima in campionato e classificato in Champions League. Un grande allenatore, una grande persona che è riuscita con un livello di educazione e rispetto sempre esemplari”.