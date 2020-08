Atletico Madrid, sono Correa e Vrsaljko i giocatori che hanno contratto il coronavirus

L’Atletico Madrid rende noti i nomi dei giocatori che hanno contratto il coronavirus. Dopo la paura delle ultime ore, il club colchoneros che inizialmente non aveva comunicato chi fossero i calciatori affetti da Covid-19, adesso esce allo scoperto. Si tratta di Angel Correa e Sime Vrsaljko.

Atletico Madrid: il comunicato

La squadra spagnola ha reso noto attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale e sui canali social le condizioni dei suoi tesserati. L’Atletico Madrid, infatti, aveva fatto registrare nelle scorse ore due casi di coronavirus. I calciatori interessati sono Angel Correa e Sime Vrsaljko che non prenderanno parte alla prossima sfida di giovedì sera in Champions League contro il Lipsia. Come spiega il comunicato dei colconeros, il resto della squadra è negativa al tampone e parte per Lisbona.