Atletico Madrid, sorriso Vrsaljko: in campo dopo 9 mesi

Sorriso in casa Atletico Madrid dove Sime Vrsaljko, esterno destro ex Inter e Sassuolo, ha fatto il suo rientro agli allenamenti dopo il brutto infortunio. Dopo 9 mesi dall’intervento al ginocchio, il croato è tornato ad allenarsi e, come comunicato dalla società madrilena, farà progressivamente ritorno col gruppo.

Vrsaljko si allenerà prima di tutto in modo individuale con un piano specifico, poi tornerà ad allenarsi con il resto della squadra agli ordini di Simeone. Il profilo social Twitter dell’Atletico Madrid ha condiviso il momento di gioia con i tifosi pubblicando le prime immagini in allegato al comunicato ufficiale.