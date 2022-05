Atletico Madrid, Suarez in lacrime saluta i tifosi. Loro: “Grazie per il titolo”

Il saluto del Pistolero ai tifosi Colchoneros

Grande emozione e commozione al Wanda Metropolitano per l'ultima di Luis Suarez con la maglia dell'Atletico Madrid. L'attaccante uruguaiano, il cui contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato, si è congedato dai suoi tifosi dopo la partita disputata contro il Siviglia, terminata 1-1.