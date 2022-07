Atletico Madrid, tifosi contro l’arrivo di CR7: sui social impazza l’hashtag

Sui social, infatti, è partita la protesta di alcuni fan con l'hashtag #ContraCR7 che sta impazzando sul web. Un chiaro messaggio a non perdonare il portoghese dopo i tanti gol, e alcuni gesti di cattivo gusto, rivolti ai cugini quando vestiva la maglia del Real Madrid. Il secco no dei sostenitori dell'Atletico potrebbe frenare così un suo ritorno in Spagna. La protesta ha raggiunto grandi numeri online: in molti hanno minacciato anche di cancellare il proprio abbonamento alla squadra. "Non rendiamoci ridicoli, preferisco perdere piuttosto che averlo in squadra", "I nostri valori valgono più dei suoi gol", questo il tenore dei messaggi che stanno ostacolando il passaggio di CR7 all'Atletico.