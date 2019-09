Atletico Madrid, Trippier: “Non molliamo mai e si è visto, è la mentalità di questa squadra”

È già uno dei pilastri dell’Atletico Madrid Kieran Trippier, 29enne arrivato in estate dal Tottenham. Ecco le sue parole dopo il 2-2 in Champions League agguantato contro la Juventus: “Se abbiamo rimontato è grazie alla mentalità di questo gruppo, che ci viene data dal nostro allenatore. Non si deve mai smettere di crederci, infatti sapevamo di avere ancora qualche opportunità quando siamo passati sotto di due gol. Alla fine ce l’abbiamo fatta, abbiamo proseguito a lottare con il sostegno estenuante dei nostri tifosi”.

E ancora, riportando dal Mundo Deportivo: “Siamo riusciti a sfruttare al meglio lo spazio, capendo bene quando non esporci e quando invece dovevamo farlo per poter far male ala Juventus. Ronaldo? Sappiamo tutti quanto sia forte e imprevedibile, bisogna rimanere attenti e concentrati per ogni minuto”.

Sulla prestazione difensiva: “Quando sono arrivato qui mi sono posto come obiettivo di migliorare le mie qualità difensive. Sto imparando molto, anche se non parlo ancora spagnolo, ma apprendo da ciò che accade sul terreno di gioco: i compagni mi stanno aiutando tanto, mi sento a casa e sono stato accolto molto bene”.