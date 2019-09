Atletico Madrid, Trippier stregato da Simeone: “Allenatore incredibile, diverso da qualunque altro”

Appena arrivato all’Atletico Madrid e già stregato da Diego Simeone. Parliamo del difensore Kieran Trippier, giunto in estate ai Colchoneros dal Tottenham per 22 milioni di euro. Ecco infatti quanto riferito dal classe ’90 ai microfoni di Sky Sports: “È un allenatore incredibile, ho già imparato moltissimo sulla fase difensiva in soli due mesi che sono all’Atletico. Simeone è totalmente diverso rispetto a qualsiasi altro mister che ho avuto in passato: con lui sono sicuro che posso migliorare ulteriormente, è fantastico lavorare insieme a lui. L’esperienza in Spagna? Mi hanno accolto tutti benissimo, sto studiando la lingua e sto facendo il possibile per rendere tutto più semplice per me e per la mia famiglia”. L’inglese milita nella propria Nazionale dal 2017 e ha totalizzato finora un gol in 17 presenze.