Atletico Madrid, un positivo al Covid-19 blocca la preparazione

Il coronavirus torna a bussare prepotentemente in casa Atletico Madrid, anche se non in modo particolarmente diretto rispetto a qualche settimana fa, quando nelle scorse settimane il Covid-19 aveva colpito alcuni calciatori, nello specifico Renan Lodi, Vrsaljko, Arias, Correa e Diego Costa. Questa volta la situazione è diversa, visto che ad essere stato contagiato è stato un elemento venuto a contatto con la rosa.

ANCORA COVID IN CASA ATLETICO

I colchoneros si trovano ancora una volta a fare i conti col Covid-19 e dunque a vedere limitato il lavoro in preparazione. Notizia che manderà su tutte le furie il Cholo Simeone. Ad essere stato contagiato è una persona che spesso si trova a contatto con il club madrileno, quindi nessun giocatore o elemento dello staff. L’Atletico ha dovuto comunque interrompere gli allenamenti. Lo riporta France Football.

