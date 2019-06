Atletico Madrid, vicina la cessione dei terreni del Vicente Calderon: entreranno 180 milioni

Con lo spostamento al Wanda Metropolitano, l’Atletico Madrid è in procinto di abbandonare definitivamente il luogo del “vecchio” Stadio Vicente Calderon. Secondo infatti quanto riportato dai giornali spagnoli El Confidencial e As, una volta terminate le operazioni di demolizione dell’impianto utilizzato dai Colchoneros dal 1966 al 2017, saranno ceduti i terreni ad un paio di imprese di costruzioni di immobili. Il club guadagnerà da tale affare circa 180 milioni di euro, una somma di denaro ingente che supera perfino la clausola rescissoria di Antoine Griezmann (è tuttora di 120 e qualcuno – ancora non si sa chi, forse il Barcellona – la pagherà entro qualche settimana) e potrà essere riutilizzata sul mercato, magari per concludere il trasferimento di Joao Felix. Al posto del Calderon, dunque, sulla riva del Manzanarre, vi saranno appartamenti in affitto. Manca solo la firma sul contratto.