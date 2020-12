Atletico Madrid vittorioso, Simeone si gode primato e… record assoluto in Liga

Netto successo dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone contro la Real Sociedad nella penultima gara del 2020. Tre punti importanti per i Colchoneros che si confermano in vetta alla classifica e danno un segnale alle rivali che inseguono. Una serata, quella di ieri, che ha visto anche il tecnico del club di Madrid festeggiare un personalissimo record assoluto in Liga…

Simeone: piedi per terra e… record

“Noi favoriti per il titolo? L’unica cosa che conta è la prossima partita”, ha detto con la massima concentrazione Simoneone ai media iberici. “Il lavoro sta andando molto bene, ma dobbiamo dimostrarlo nella prossima partita contro il Getafe. È l’unica cosa che conta, davvero. Contro la Real Sociedad siamo stati bravissimi in difesa recuperando palloni contro una squadra che sa cercare le superiorità numerica. Nella prima parte ci è mancata lucidità in attacco, ma nella ripresa siamo stati molto bravi. Eravamo anche senza João Félix, ma la squadra ha risposto bene”.

E per il Cholo parlando i numeri. Come riporta Opta, infatti, con la vittoria per 2-0 sul campo della Real Sociedad Simeone ha conquistato la vittoria numero 300 come allenatore dell’Atletico Madrid in 499 partite considerando tutte le competizioni (60,1% di successi), più di qualsiasi altro allenatore sudamericano nella Liga.