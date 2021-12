Atletico Mineiro campione: lo sponsor regala tatuaggi ai tifosi

Si festeggia il titolo in Brasile

Un'iniziativa davvero speciale per l'Atletico Mineiro e i suoi tifosi. Dopo essere tornati sul tetto del Brasile con la vittoria del campionato 2021, 50 anni dopo l'ultima volta, i brasiliani hanno fatto grande festa. Con loro anche i fan che per l'occasione hanno avuto modo di rendere indelebile questo momento di gioia. Come? Con un tatuaggio... gratis.