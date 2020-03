Atletico Mineiro, niente sconti: stipendi tagliati e chi non ci sta…

L’emergenza Coronavirus sta avendo conseguenze gravissime dal punto di vista finanziario. Anche i club calcistici soffrono inevitabilmente la mancanza di introiti. La discussione riguardante il taglio degli ingaggi dei giocatori è destinata a protrarsi a lungo e a dividere. In Brasile c’è chi ha trovato una soluzione piuttosto drastica: il presidente dell’Atletico Mineiro Sergio Sette Camara ha annunciato un taglio secco del 25% per tutti i dipendenti del club, “a ogni titolo e livello”, come riportato da Ansa. Per quanto riguarda la squadra, il numero uno del club ha disposto le ferie per tutti i giocatori, specificando che “passati questi 20 giorni e pagato integralmente il mese di marzo, il problema non si risolverà: penso che passeremo altri tre o quattro mesi di fermo”. Dunque via al taglio del 25%. E chi non se la sente? “Chi non ci sta può andarsene. Io devo pensare al futuro del club, e non a questo o a quel giocatore che si lamentano. E’ un sacrificio necessario, e chi non è soddisfatto vada via”.