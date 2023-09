Atletico-Real, il doppio ex Schuster: “Amo il calcio del Cholo. E se fossi nato prima..”

Una curiosità, poi sul confronto col calcio attuale: "Quanto varrebbe oggi Schuster? Dico la verità, a volte ho litigato con mio padre perché avrebbe potuto far nascere prima mia sorella e dopo 15 anni me... Per qualità, noi giocatori di quell'epoca non siamo stati peggiori rispetto a quelli che ci sono ora. Chi mi piace oggi? Ho apprezzato tantissimo giocatori come Ronaldinho e Zidane: quando li vedevo in televisione urlavo: 'Datela a loro, che almeno ci divertiamo'. Ma anche Iniesta e Messi. Poi, mi sono piaciuti giocatori come Ronaldo, quei goleador nati che pensano soltanto a segnare e vincere".