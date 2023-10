Attentato Bruxelles, il cordoglio di Infantino: “Scioccato e rattristato”

Il match non è ripreso dopo l’intervallo per volontà dei giocatori, che non hanno neppure preso in considerazione l’ipotesi di tornare in campo dopo essere venuti a conoscenza della tragedia. Al momento dell’interruzione il risultato della partita, sulla cui prosecuzione saranno date informazioni nelle prossime settimane, era di 1-1, per i gol di Gyokeres e di Lukaku su rigore.