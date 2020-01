Attentato dinamitardo senza precedenti contro un arbitro: auto salta in aria

Altro che insulti stavolta si registra un grave episodio di violenza agli arbitri senza precedenti. E’ successo a Cipro dove è stata fatta saltare in aria l’auto di un direttore di gara. Come riporta Corriere.it si è trattato di un attentato dinamitardo senza precedenti e la Federazione ha sospeso «a tempo indeterminato» il campionato dopo che un arbitro è uscito illeso da un attentato contro l’auto di un collega. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’esplosione di un dispositivo artigianale — collocato sul cofano della vettura dell’arbitro Andreas Constantinou — ha causato ingenti danni. «Un vero e proprio atto di terrorismo», lo ha definito la Federazione, che genera paura tra gli arbitri e danneggia lo sport. L’episodio arriva sulla scia di nuove accuse di scommesse sospette su partite truccate di seconda divisione e Coppa nazionale. Accuse che hanno spinto il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, a prendere provvedimenti per ripulire il mondo del calcio. Non è la prima volta che a Cipro gli arbitri sono vittime di attentati: un caso analogo era infatti avvenuto anche qualche anno fa, nel 2014. Ma spostando l’attenzione altrove, è notizia di poche settimane fa quanto accaduto, invece, in Grecia.