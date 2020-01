Attraversa il Regno Unito in mutande, tifoso dell’Everton riceve biglietto per il derby dal… Liverpool

Lui si chiama Michael Cullen, ma la maggior parte delle persone lo conoscono come Speedo Mick. Parliamo di un tifoso dell’Everton che si è reso famoso grazie ad una camminata da 1700 km, dal punto più al nord-est della Gran Bretagna fino al sud-ovest, attraversando ogni città in mutande, con un secchiello e un cappello a forma di albero di natale. La sua iniziativa, per ora restata tale, ha già fatto il giro del web anche per la causa: ogni ricavato andrà in beneficenza.

DERBY – L’uomo, 55 anni, è un fedelissimo abbonato dell’Everton, diventato famoso perché si presenta allo stadio in costume e cuffia da piscina. Il suo obiettivo è quello di camminare per 1000 miglia per circa 2 mesi con un secchiello per raccogliere fondi e destinarli a iniziative per i meno fortunati. Una bellissima proposta che è già stata accolta positivamente anche dal… Liverpool. I Reds, infatti, gli hanno donato un biglietto per il derby di FA Cup proprio contro il suo Everton. Lui, come detto, è già abbonato alla curva e ha già acquistato il biglietto per il settore ospiti, ma questa volta potrebbe presentarsi, rigorosamente in costume, persino in tribuna ad Anfield. La sfida è in programma quest’oggi, vedremo se Cullen accetterà l’invito…