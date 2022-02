Aubameyang, addio Arsenal: “Fa male non potervi salutare nel modo giusto”

L'attaccante lascia i Gunners per il Barcellona

SALUTO - "Grazie per aver aver reso Londra casa per me e la mia famiglia in questi ultimi quattro anni. Abbiamo affrontato momenti belli e difficili insieme e il vostro supporto ha significato tanto per me", le prime parole di Aubameyang nel suo post social. "Aver avuto la possibilità di vincere titoli ed essere capitano è qualcosa che rimarrà per sempre nel mio cuore. Mi sono impegnato al 100% sempre e ho dato tutto quel che ho potuto per questo club, per questo andarmene senza un vero e proprio saluto mi fa male, ma è così il calcio. Mi spiace non aver avuto la possibilità di aiutare i miei compagni di squadra nelle ultime settimane, ma non posso che avere rispetto per questo club e il mio più sincero augurio a tutti i miei ragazzi e ai tifosi di tutto il meglio e di molti successi negli anni a venire".