Aubameyang al Chelsea: “Ho un conto in sospeso con la Premier League”

Torna in Premier League Pierre-Emerick Aubameyang che ha completato sul gong del calciomercato il suo trasferimento al Chelsea dal Barcellona. Il bomber, con un passato all'Arsenal, ha lasciato la Catalogna per fare ritorno in quel di Londra, questa volta con la maglia Blues.

Sul sito ufficiale della società e sui canali social si possono leggere anche le primissime parole del giocatore che ha iniziato la nuova avventura con una sorta di promessa: "Sono davvero felice. È un onore far parte di questa squadra e non vedo l'ora di iniziare", ha detto Aubameyang. "Ho degli affari in sospeso con la Premier League, quindi è bello essere tornato ed è davvero emozionante. Sono convinto faremo grandi cose qui. Farò del mio meglio per aiutare la squadra. Andiamo, Blues!".