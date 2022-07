Aubameyang: “Con Lewandowski il Barcellona puà vincere ogni trofeo”

Grande entusiasmo in casa Barcellona dopo l'arrivo di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco porterà senza dubbio un contributo in zona gol non indifferente tale da poter far tornare nel giro di poco tempo il club blaugrana tra le più temibili formazioni d'Europa. Ne è convinto anche Pierre-Emerick Aubameyang che a ESPN, dopo il Clasico giocato a Las Vegas in amichevole, ha parlato del suo feeling col polacco, ex compagno ai tempi del Borussia Dortmund, e delle ambizioni della squadra per la prossima stagione.