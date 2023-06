Aubameyang, conto alla rovescia: aspetta il Barcellona ma è pronto a dire sì all’Arabia

Un altro pezzo da novanta in Arabia Saudita. Forse sì. Parliamo di Pierre-Emerick Aubameyang che aspetterà il Barcellona , ma non a lungo. Sono queste le informazioni riportate da Sport Zone , secondo cui l'attaccante gabonese sarebbe molto vicino a raggiungere un accordo economico con il fondo di investimento statale saudita con destinazione Al Ahli o Al Shabbab.

Il giocatore del Chelsea, che non dovrebbe rientrare nei piani del club di Londra, vorrebbe restare almeno un altro anno in Europa prima di nuove avventure e, in tale ottica, starebbe aspettando una mano tesa dal Barcellona. Aubameyang aveva vissuto bei momenti nel suo ultimissimo e breve periodo in maglia catalana e sarebbe in contatto con mister Xavi.