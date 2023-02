Aubameyang deluso dal Chelsea? Spunta una foto… da Milano

Una foto, tanto basta per far sognare i tifosi...

Pierre-Emerick Aubameyang a Milano. Si tratta solo di una foto con la famiglia ma vista la "brutta aria" che sta vivendo al Chelsea chissà che non si possa azzardare anche a qualche decisione in previsione futura.

L'attaccante è stato recentemente escluso dalla lista Champions League dei Blues e, come se non bastasse, dal suo trasferimento a Londra, dal Barcellona, non ha trovato tanto spazio. Una situazione che, secondo la stampa inglese, lo vede scontento e deluso.