Aubameyang dice addio al Gabon: addio alla Nazionale dopo 13 anni

L'attaccante ha preso la sua decisione in modo ufficiale

Pierre Emerick Aubameyang ha deciso di porre fine alla sua avventura con la Nazionale del Gabon . L'attaccante, ora al Barcellona, ha informato la Federcalcio che non parteciperà alle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2023 e che non ha intenzione di proseguire con la maglia del proprio Paese.

A renderlo noto la stessa Federazione la cui nota è stata ripresa anche dai principali media spagnoli come Sport: "Dopo 13 anni di orgoglio nel rappresentare il mio Paese, annuncio l'intenzione di lasciare la Nazionale. Vorrei ringraziare il popolo gabonese e tutti coloro che mi hanno sostenuto, nel bene e nel male. Conserverò ottimi ricordi, dal giorno in cui ho debuttato a quello in cui ho ricevuto il Pallone d'Oro africano. Condividerlo con voi è stato un momento indimenticabile. Ringrazio il nostro presidente, Sua Eccellenza Ali Bongo Ondimba, che ha sempre sostenuto la selezione e ha sempre lavorato per far crescere il calcio nel nostro Paese".