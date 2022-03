Aubameyang ha voglia di Clasico: “La sfida più importante del mondo”

Parla l'attaccante del Barcellona

Del big match contro i Blancos ha parlato ai canali ufficiali della torneo spagnolo Pierre-Emerick Aubameyang: "È la sfida più importante del mondo, tutti ne parlano", ha detto l'ex Arsenal. "Significa tanto per tutti nell'ambiente, sia per le società che per i giocatori e tifosi. So cosa sia un derby: c'è tensione, quel tipo di sensazione che sia una partita speciale, diversa. A volte si diventa nervosi. Ma questo è il Clasico. Mi aspetto una gara dura. Loro hanno sempre avuto una squadra molto forte e quest'anno sono in vetta. Ma io voglio pensare a noi, fare bene e crescere come stiamo facendo. Il Barcellona è uno dei club più importanti del mondo ed è per questo che sono qui. La società è esattamente come la si vede da fuori e io mi sto godendo ogni giorno che trascorro qui".