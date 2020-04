Aubameyang, il consiglio del presidente della FA del Gabon: “Lascia l’Arsenal e vai in un club più ambizioso…”

Lasciare l’Arsenal per un club più ambizioso. Questo il consiglio che Pierre Alain Mounguengui, presidente della FA del Gabon, ha dato all’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang parlando ad ESPN.

AMBIZIONE – “Non voglio dire che l’Arsenal non sia un club ambizioso, ma i Gunners non hanno ambizioni così alte come hanno altre squadre europee. Se Aubameyang dovesse ricevere un’offerta da una di queste società, farebbe bene ad accettare. Pierre è uno dei giocatori più forti al mondo e continuando a lavorare potrà attirare l’attenzione dei grandi club”.

Aubameyang milita nell’Arsenal dal gennaio 2018, quando i londinesi lo hanno prelevato dal Borussia Dortmund.