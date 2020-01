Aubameyang, look senza badare a spese: la sua felpa da 21 mila euro fa discutere…

Squalificato per tre partite del campionato inglese, Pierre-Emerick Aubameyang fa discutere per il suo look.

L’attaccante dei Gunners è voluto rimanere vicino alla squadra nonostante la lunga squalifica ricevuta. Come riporta il Sun, però, la sua presenza non è passata inosservata. Non tanto per il gesto di stare con i compagni, quanto per la sua felpa da 18,2 mila sterline. Circa 21 mila euro. Aubameyang ha sfoggiato l’indumento marchiato Louis Vuitton mostrandosi con i colleghi dell’Arsenal e in alcuni selfie con i tifosi.

Se l’Arsenal fa parlare per l’ennesima vittoria mancata (1-1 contro lo Sheffield United), anche il suo bomber non è da meno. Anche se per altri motivi…