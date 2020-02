Aubameyang più lontano dall’Arsenal, c’è l’Inter alla finestra

Nel futuro dell’Inter potrebbe esserci Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal sta trattando il rinnovo con il club londinese, ma la trattativa nelle ultime ore sembra essersi complicata. Il gabonese andrà in scadenza nel 2021 e i gunners non hanno intenzione di perderlo a zero. A riportarlo è FCInterNews.

L’Inter nel frattempo rimane alla finestra. La richiesta economica dell’Arsenal non è indifferente: 40 milioni di euro. Marotta sicuramente cercherà di giocare al ribasso. In caso di partenza di Lautaro Martinez, sarebbe lui l’indiziato numero uno per affiancare Romelu Lukaku.

Prima di pensare ad Aubameyang però, i nerazzurri dovranno valutare la situazione di Martinez, sempre più assediato da Barcellona e Real Madrid.