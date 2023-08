Aubameyang ricorda il Chelsea: “Un contesto diverso, è stato difficile…”

intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante gabonese non ha potuto fare a meno di ricordare i difficili mesi passati al Chelsea

"Al Chelsea c'è stata una grande differenza rispetto a come sono stato accolto a Barcellona, sia a livello di staff che di giocatori". Queste le parole di Pierre-Emerick Aubameyang , attaccante da poco trasferitosi al Marsiglia. Il gabonese ha parlato dei suoi anni al Chelsea , certamente tra i peggiori della sua carriera. "A Londra c'era proprio un contesto differente. Era stato Tuchel a volermi, ma solo una settimana dopo è stato licenziato. Quindi mi sono trovato in un contesto particolare che mi ha reso le cose ancora più difficili di quanto lo fossero già".

"Poi c'è da dire che c'erano diversi problemi che non dipendevano da me. Situazioni di diversa natura che hanno fatto degenerare la situazione e condannatomi a non giocare più" ha spiegato l'attaccante in conferenza stampa. Ora per lui parte una nuova avventura in Francia, al Marsiglia, dove dovrà giocarsi tutte le sue carte.