Aubameyang riparte dal Marsiglia: contratto fino al 2026

Da sottolineare come l'arrivo dell'esperto calciatore - che sul sito dell'OM è stato celebrato con tutta la sua lunga carriera ripercorsa con tanto di esperienze francese e quelle successive importanti tra Borussia Dortmund e Arsenal su tutte - è giunto dopo l'addio di una stella del club, Payet, che proprio nelle ore precedenti aveva annunciato di aver interrotto il rapporto col club.

Da sottolineare come per Aubameyang si tratti di un ritorno in Francia, a distanza di 10 anni dall'esperienza con il Saint-Etienne.