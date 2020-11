Aubameyang, scintille con Kroos per esultanze con la maschera: “Stupide? Ma lui ha figli?…”

Toni Kroos “attacca”, Pierre-Emerick Aubameyang si difende e rilancia. Polemiche tra il centrocampista del Real Madrid e l’attaccante dell’Arsenal che nelle scorse ore era stato criticato per le sue esultanze definite “sciocche” da parte del tedesco.

Attraverso i proprio canali sociaò, e precisamente su Twitter, il centravanti del Gabon ha risposto con tanto di foto e svariati post al collega tedesco.

Aubameyang, risposta a Kroos

Aubameyang ha scelto la via più immediata per rispondere a Toni Kroos attraverso il suo profilo Twitter taggandolo e spiegando il valore “sociale” dei suoi festeggiamenti con la maschera dopo il gol: “Questo Toni Kroos ha dei bambini?”, ha scritto il centravanti del Gabon. “Giusto per ricordare che l’ho fatto per mio figlio certe volte e lo rifarò in futuro. Vorrei che un giorno lui abbia dei figli e che li renda felici come questi alunni della Junior School”.

Ma come se non fosse sufficiente, Aubameyang in un altro tweet, ha taggato ancora il collega tedesco ma questa volta pubblicando anche una foto del suo connazionale Reus, ai tempi del Borussia Dortmund, quando i due si erano vestiti da Batman e Robin.

La disputa è poi continuata con la risposta ulteriore di Kroos: “Questo Toni Kroos ha tre figli”, ha scritto il tedesco.