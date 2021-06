Aubameyang torna “a casa”: gioca partita (e incanta) con il Le Mans SOM Football

Il bomber del Gabon e dell'Arsenal ha giocato per una squadra locale vicina a dove è nato

Un campione immenso, in campo e fuori. Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti dell'Arsenal e del Gabon, sta trascorrendo alcune ore di "relax" al termine della lunghissima stagione con i Gunners che lo ha visto vivere momenti di alti e bassi, non ultimi i problemi con la malaria. In ogni caso il bomber ex anche del Borussia Dortmund ha scelto di non allontanarsi molto dal pallone e di prendere parte ad una partita molto speciale a pochi kilometri dalla città dove è nato e dove ha mosso i primi passi nelle giovanili del Laval.