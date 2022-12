Audace De Zerbi: “Il 21enne Mudryk potrebbe vincere il Pallone d’Oro”

L'allenatore del Brighton Roberto De Zerbi, conosce bene per averlo allenato Mykhailo Mudryk 21enne dello Shakhtar Donetsk, Il tecnico italiano nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arsenal ha ammesso con una forse audace affermazione che il giovane calciatore in procinto di trasferirsi all'Arsenal potrebbe vincere il Pallone d'Oro: "Mudryk è un giocatore fantastico ma il Brighton non può permettersi questo acquisto. Secondo me potrebbe vincere il Pallone d'Oro in futuro".