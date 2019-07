Audi Cup, figuraccia Fenerbahce: tifosi fischiano Dirar e lui tenta di abbandonare il campo

Il 6-1 tennistico subito dal Fenerbahce ad opera del Bayern Monaco durante il match di Audi Cup non è andato giù ai tifosi turchi. La tripletta di Thomas Müller, le reti di Goretzka, Renato Sanches e Coman, hanno fatto perdere la pazienza ai sostenitori sugli spalti ed inutile è stato il gol della bandiera segnato da Kruse. Perché al 73esimo minuto, a seguito degli ennesimi fischi e insulti ricevuti, il capitano della formazione turca Nabil Dirar ha perso le staffe minacciando di voler uscire dal campo.

Troppa la rabbia e l’adrenalina in quei momenti. Seccato per il risultato e infastidito dalle continue urla dei propri sostenitori che, in quei momenti, dimostravano tutto il loro malumore per la performance della squadra, il giocatore ha interrotto la sua corsa mentre si stava involando sulla fascia mancina, ha preso il pallone e lo ha buttato fuori con molta stizza. Gesto che ha ulteriormente infuocato gli animi dei sostenitori del Fenerbahce che hanno rincarato la dose di fischi. A quel punto, Dirar si è diretto fuori dal campo ma l’intervento del proprio tecnico e quello successivo del compagno Emre lo hanno convinto a rimanere fino alla fine sul rettangolo di gioco.

Qulache ora più tardi Dirar si è poi scusato per la sua reazione sul proprio profilo Instagram: “Ero arrabbiato per il risultato e capisco la frustrazione dei nostri tifosi. Ho sempre dato tutto per questa maglia e continuerò a darlo. Chiedo scusa per il mio comportamento a tutti i tifosi”.