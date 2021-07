Audio shock di Florentino Perez: “Cristiano Ronaldo è un imbecille e Mourinho…”

Nuovi retroscena su alcune conversazioni passate avute dal numero uno del Real Madrid

I fatti risalgono al 2012 e sull'attaccante portoghese Florentino Perez aveva dichiarato: "È pazzo. Questo ragazzo è un imbecille, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe le cose che fa. L'ultima stupidaggine che ha fatto l'hanno vista tutti. Perché pensi che faccia queste sciocchezze?". E poi, passando a Mourinho: "Mendes non ha potere su di lui (CR7 ndr). Così come con Mourinho. Anche per le interviste. Niente. Queste sono persone con un ego terribile, entrambi viziati, l'allenatore e lui, non vedono la realtà. Se fossero fatti diversamente potrebbero guadagnare molto di più in diritti d'immagine".