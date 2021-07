Audio shock Florentino Perez: nel 2011 vice presidente ricattato per 10 milioni di euro

Nota dei blancos e retroscena svelato dai media spagnoli

Ora caldissime in Spagna, sponda Real Madrid, dove nelle ultime giornate il presidente Florentino Perez è al centro di diverse accuse per alcuni audio nei quali spara a zero contro grandissimi campioni blancos, ex e non solo. Ieri vi abbiamo parlato delle dure dichiarazioni nei confronti di Cristiano Ronaldo e José Mourinho, mentre in precedenza vi erano state quelle su Raul e Casillas.

Oggi, tramite il proprio profilo Twitter, il Real Madrid ha riportato una rivelazione venuta fuori dal media Onda Cero secondo cui, nel 2011, il giornalista Jose Antonio Abellan avrebbe ricattato il vicepresidente Eduardo Fernádez de Blas, chiedendogli 10 milioni di euro per far sparire alcuni audio registrati in maniera illegale e poi manipolati a dovere.

NOTA - Il Real Madrid ha infatti scritto in una breve nota social: "Il Transistor di Onda Cero rivela che Abellán ha avuto nel 2011 un incontro con il vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, al ristorante Combarro, dove lo ha ricattato chiedendogli 10 milioni di euro per far sparire gli audio registrati in modo illegale e manipolato", questo andrebbe dunque a parziale discolpa del presidente Florentino Perez che già in precedenza aveva comunicato come le sue parole erano state manipolate in modo da creare disorsine.