Aulas, bordata al Chelsea: “Esonerare Bosz? Non sono come chi caccia chi ha vinto la Champions”

"Non dobbiamo buttare via tutto. Siamo molto delusi per la quarta sconfitta consecutiva ma non sono qui per fare la rivoluzione", ha spiegato Aulas. "Non sono un miliardario che licenzia l'uomo che ha vinto la Champions League come è successo al Chelsea. Ragiono prima nell'interesse del club, quindi l'allenatore resterà. La gente pensa che sia solo una sua responsabilità ma è totalmente condivisa con quella dei giocatori e quella del presidente".