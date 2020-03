Aulas propone di interrompere la Ligue1, Payet replica: “Provategli la febbre”

La pandemia Covid-19 ha bloccato completamente il mondo del calcio. I 5 maggiori campionati europei resteranno fermi fino ad aprile almeno e poi chissà se potranno riprendere. Tutto dipenderà dall’espandersi o meno del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio la sanità mondiale.

SCONTRO IN FRANCIA – Per le varie federazioni europee le opzioni sul tavolo sono molte. In Francia però il presidente del Lione Aulas ha voluto dire la sua riguardo alla stagione interrotta: “La cosa più logica sarebbe cancellare tutto e ricominciare come all’inizio di questa stagione. Nessun campione, nessuna retrocessione e le stesse squadre qualificate alle coppe“. Una proposta che però potrebbe danneggiare molte squadre. Come il Marsiglia ad esempio che così facendo perderebbe il posto in Europa. Non si è fatta attendere infatti la risposta di Payet: “E’ serio? Misurategli la febbre“. Un clima non proprio sereno in Ligue1.