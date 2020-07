Aurier, piange la morte del fratello: “Si prendeva cura di mia madre. Non voglio vendetta, credo nella giustizia”

Nei giorni scorsi la tragica notizia che ha scosso Serge Aurier: suo fratello Christopher è stato ucciso a colpi di pistola in Francia. Una morta che attende ancora di avere una spiegazione definitiva anche se sembra che il colpevole si sia già consegnato alle autorità.

Per la prima volta il giocatore del Tottenham ha parlato di quanto accaduto. Come riporta il Mirror, la richiesta di Aurier è una sola: giustizia.

Aurier: “Credo nella giustizia. Non voglio vendetta”

“Non ho sentimenti di odio o vendetta per l’assassino”, ha esordito prima di tutto Aurier. “Lavoro in una professione in cui devi essere calmo sempre. Sono calmo e credo nella giustizia. Certo, sono molto rattristato e continuo a piangere la morte di mio fratello. Lui si prendeva cura di tutti mentre io ero via. Si è preso cura di mia madre, dei miei nipoti e delle mie nipoti. Si è occupato sempre molto volentieri di tutte queste situazioni. So bene e mi fa piacere sapere cosa ha fatto lui per mia madre. La sua presenza in famiglia è servita molto”.

E ancora: “Prima di tutto, ringrazio la mia squadra, il Tottenham. Ho giocato nel 3-1 contro il Newcastle. E tutti i giocatori del club hanno dedicato questa vittoria alla memoria di mio fratello. Ne ho discusso con l’allenatore, volevo esserci e vincere e l’ho fatto”. Per le prossime gare, però, resta capire se Serge Aurier giocherà. Mourinho, infatti, si è detto pronto a far riposare fisicamente e mentalmente il suo giocatore se ce ne fosse bisogno e dunque di fargli terminare anzitempo la stagione.

QUI LE FIDANZATE PIU’ PICCANTI DEI GIOCATORI