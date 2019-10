Australia, divise perse in aereo: il Perth Glory gioca con maglie improvvisate

Capita anche questo in una trasferta di calcio. In Australia, il Perth Glory, squadra di A-League, è partita per la trasferta da disputare contro il Western United ma la compagnia aerea con cui ha viaggiato…ha perso il borsone con le divise.

IMPROVVISATO – Ecco perché, come mostra la stessa società australiano sul proprio profilo Twitter, la squadra è stata costretta a giocare con maglie improvvisate che sembrano divise da allenamento. Il Perth Glory, però, vuole vederci chiaro e scoprire che fine abbia fatto il bagaglio contenente le maglie ufficiali. Spiegato il tweet che chiama in causa la compagnia aerea Qantas, colpevole dell’episodio sfortunato. Per la cronaca, la gara è terminata 1-1.