Austria Vienna a rischio fallimento e Alaba aiuta il club

Bella iniziativa dell'ex calciatore del club austriaco

Il vecchio club austriaco di David Alaba, l'Austria Vienna, dove è cresciuto per sei anni prima di trasferirsi al Bayern Monaco, rischia il fallimento. Il difensore del Real Madrid sta cercando di risollevare le sorti del club, assieme ad un fondo d’investimento. La squadra austriaca ha un debito di 12,5 milioni di euro, da saldare entro venerdì e poi sarà fallimento. Lo scorso maggio, Alaba, era diventato anche socio di minoranza del club, con il 2% di quote, questo però non è bastato per far respirare le casse della società.