Aveva insultato il Psg con parole omofobe: Evra condannato e multato

Da ex Marsiglia e "contro" i parigini, l'ex giocatore aveva riversato nei confronti dei rivali alcuni epiteti che gli sono costati 1.000 euro, da versare a due associazioni che si sono costituite parte civile, ossia Mousse e Stop Omofobia. Come ricorda anche L'Equipe , l'ex terzino mancino aveva detto: "Paris, Paris, vous êtes des pédééééés, vous êtes des pédéééés… Ici, c’est les hommes qui parlent", ovvero "Parigi, Parigi, siete delle checche, siete delle checche. Qui parlano gli uomini".

In un comunicato, Me Etuenne Deshoulières, avvocato delle associazioni, ha dichiarato anche: "Le affermazioni omofobe di una personalità come Patrice Evra alimentano l'odio e la violenza nei confronti delle persone LGBY, in particolare nei paesi dove l'omosessualità è repressa penalmente. Come in Senegal, paese da dove viene Patrice Evra".