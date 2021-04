Aveva ripreso compagno nudo: Saliba squalificato un mese dalla Nazionale francese

La decisione dopo i fatti del 2017

Il difensore del Nizza William Saliba , in prestito dall' Arsenal , non potrà giocare e allenarsi con le selezioni francesi fino al 26 maggio. Lo ha deciso la federazione a seguito del filmato "spinto" che lo stesso calciatore aveva pubblicato sui social nel dicembre 2017.

Il giovane giocatore non potrà prendere parte ad alcuna attività della Francia dal 26 aprile al 26 maggio. Come riportano anche i media francesi, tra cui L'Equipe, Saliba paga quanto avvenuto quando era membro dell'Under17 e aveva ripreso il compagno di squadra Ulrick Eneme Ella - anche lui squalificato ma per tre mesi - nudo in atti osceni.