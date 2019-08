AZ Alkmaar, allarme stadio dopo il crollo: “Servirà qualche anno per il recupero della struttura…”

Dopo la tragedia sfiorata una settimana fa con il crollo di una parte del tetto dell’impianto, non arrivano buone notizie per l’AZ Alkmaar e il suo AFAS Stadion. L’incidente causato dalle forti raffiche di vento potrebbe avere conseguenze gravi e di lungo periodo per il club olandese.

Infatti, secondo il parere dell’esperto Rob Nijsse, professore di Progettazione strutturale dell’Università tecnica di Delft, intervistato da Algemeen Dagblad, per rendere sicura la struttura e fare in modo che tutto torni alla normalità occorrera diverso tempo: “Il tempo ragionevole di recupero della struttura è di qualche anno”. Sarebbero proprio le tempistiche a generare problematiche anche tra il club e il Comune che ha già inviato all’AZ Alkmaar una lettera con procedura d’emergenza, chiedendo la chiusura immediata dell’area dove è avvenuto il crollo, degli spazi sottostanti, del parcheggio della tribuna colpita, delle altre tribune e del terreno di gioco alle persone. In caso di mancata risposta, il Comune provvederà autonomamente a mettere i sigilli all’impianto.

Tra le motivazioni che spingerebbero il Comune ad agire immediatamente, anche alcune novità che la Dutch Safety Board, l’autorità di pubblica sicurezza olandese, avrebbe individuato. Ci sSarebbero altre 2 violazioni e 2 criticità nella costruzione dello stadio, avvenuta nel 2016, che potrebbero generare nuovi crolli nella parte restante del tetto.