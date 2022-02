Azpilicueta da record col Chelsea: vince tutti i maggiori trofei ma gliene manca uno…

Lo spagnolo ha vinto tutti i maggiori trofeo con i Blues e potrebbe aggiungerne presto un altro

Redazione ITASportPress

Cesar Azpilicueta alza col Chelsea il suo nono trofeo. Il capitano Blues ha vinto anche la Coppa del Mondo per club e ha messo in bacheca l'ennesimo titolo in carriera.

Per la società di Londra e i suoi tifosi si tratta di un incredibile record avendo trionfato in tutti i maggiori tornei disputati. Per il difensore, infatti, già 2 Premier League, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 1 Champions League, 2 Europa League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa del Mondo per club.

Ma come sottolinea Marca, ad Azpilicueta manca ancora un trofeo. Si tratta del Community Shield, competizione da lui disputata ma mai vinta, che però per molti non è considerato uno dei maggiori tornei. Ad ogni modo, per lo spagnolo una carriera davvero vincete col Chelsea che potrebbe vederlo ancora protagonista a fine mese quando i Blues si giocheranno la finale di Carabao Cup, per quello che potrebbe diventare il 10° titolo per il classe 1989.